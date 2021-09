Giá USD hôm nay 4.9.2021: Đô la tự do bán ra giảm mạnh

Giá mua vào đồng bạc xanh tự do ngày 4.9 giảm 5 đồng, xuống còn 22.935 đồng/USD và bán ra giảm 15 đồng, xuống còn 23.085 đồng/USD. Như vậy, tính trong vòng 1 tháng trở lại đây, giá mua USD tự do giảm 215 đồng, tương ứng 0,92%; còn giá bán ra giảm 125 đồng, tương ứng 0,53%. Còn giá USD tại các ngân hàng thương mại có mức giảm chậm hơn trong vòng 1 tháng trở lại đây, Vietcombank giảm giá mua vào 160 đồng/USD, còn 22.650 - 22.680 đồng/USD và bán ra còn 22.880 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, giá đô la Mỹ biến động liên tục so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index ghi nhận mức giảm 0,13 điểm, xuống còn 92,1 điểm sau “rơi” từ mức 92,35 điểm xuống 91,95 điểm rồi phục hồi trở lại. Giá USD giảm khi Mỹ công bố thông tin bảng lương phi nông nghiệp xấu. Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm tạo ra trong tháng 8 chỉ 235.000, thấp hơn nhiều so với mức dự báo của giới phân tích 750.000. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống 5,2%, giảm so với mức 5,4% của tháng 7 cũng như giảm so với kỳ vọng.

Nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) lưu ý một con số mạnh việc làm có thể khiến họ khởi động kế hoạch giảm lượng mua trái phiếu hằng tháng. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế nói rằng dữ liệu đáng thất vọng có thể buộc ngân hàng trung ương phải trì hoãn các kế hoạch đó.