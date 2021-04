Giá USD hôm nay 6.4.2021: Đô la tự do lao dốc

Sáng 6.4, giá USD trên thị trường tự do mua vào là 23.820 đồng/USD và bán ra 23.890 đồng/USD. So với cuối ngày hôm trước, giá USD tự do giảm 50 đồng ở chiều mua vào và giảm 80 đồng ở chiều bán ra. Điều này giúp chênh lệch giữa giá mua và bán được rút xuống còn 70 đồng thay vì ở mức cao lên đến 100 đồng/USD như ngày đầu tuần. Giá đô la Mỹ trên thị trường “chợ đen” thời gian qua biến động mạnh và theo xu hướng tăng cao được cho là do giá vàng trong nước từ đầu năm đến nay vẫn duy trì mức cao hơn thế giới từ 7 - 8 triệu đồng khiến nhu cầu về USD đi lên.