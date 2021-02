Giá USD hôm nay 7.2.2021: Trong nước đồng loạt sụt giảm

Sáng 7.2, giá USD tại một số ngân hàng thương mại đứng ở mức thấp. Vietcombank niêm yết 22.880 - 23.090 đồng/USD, tăng nhẹ 10 đồng ở chiều bán ra so với hôm trước, nhưng tính chung cả tuần qua đã giảm 50 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Tương tự, ngân hàng Eximbank đang giao dịch 22.910 - 23.110 đồng/USD, tăng 20 đồng ở chiều bán ra, nhưng giảm 40 đồng ở chiều mua vào và giảm 30 đồng ở chiều bán ra sau một tuần... Trên thị trường tự do, đồng USD cũng giảm 30 đồng ở chiều mua vào, còn 23.500 đồng/USD nhưng tăng 10 đồng ở chiều bán ra, lên 23.570 đồng/USD so với cuối tuần trước. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 6 đồng so với cuối tuần trước, còn 23.154 đồng/USD.