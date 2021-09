Giá USD hôm nay 7.9.2021: Đô la tự do tăng mạnh dù ngân hàng sụt giảm

Còn theo trang tin Fxstreet, dữ liệu đơn đặt hàng của các nhà máy ở Đức bất ngờ tăng 3,4% so với tháng trước trong tháng 7 khiến đồng euro suy yếu so với đồng USD . Đơn đặt hàng nhà máy của Đức đã bất ngờ tăng vọt vào tháng 7, cho thấy sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của cường quốc kinh tế châu Âu đang đạt được đà tăng trưởng. Các hợp đồng hàng hóa ‘Made in Germany’ đạt 3,4% trong tháng so với mức -1% dự kiến và 4,6% trước đó, vượt xa kỳ vọng với một biên độ rộng. Các nhà kinh tế nhận định Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) có thể đồng ý giảm tốc độ mua trái phiếu sau khi lạm phát khu vực đồng euro tăng lên mức cao nhất trong 10 năm ở mức 3% vào tuần trước...