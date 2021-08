Giá USD hôm nay 8.8.2021: Đồng bạc xanh tự do tăng suốt tuần

Sáng 8.8, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.167 đồng/USD, giảm 4 đồng so với cuối tuần qua. Giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng sụt giảm suốt tuần. Chẳng hạn Vietcombank giảm 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá mua vào xuống còn 22.800 đồng/USD và bán ra 23.030 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 20 đồng, xuống còn giá mua vào là 22.830 đồng/USD và bán ra 23.010 đồng/USD. Ngược lại, giá USD tự do tuần này tăng trở lại. Cụ thể, giá mua vào là 23.190 đồng/USD và bán ra 23.290 đồng/USD, cộng thêm 105 đồng ở chiều mua vào và cộng 115 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua.