Giá USD hôm nay 9.3.2021: ‘Bốc đầu’ chạm mức 24.000 đồng trên thị trường tự do

Sáng 9.3, giá USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng mạnh và chạm ngưỡng 24.000 đồng. Cụ thể, một số điểm thu đổi ngoại tệ công bố giá mua vào là 23.900 đồng/USD và bán ra là 24.000 đồng/USD. So với ngày hôm trước, đồng bạc xanh “chợ đen” tăng 50 đồng ở chiều mua vào và tăng 60 đồng ở chiều bán ra, đưa chênh lệch giữa mua và bán nhảy vọt lên 100 đồng/USD. Đồng thời, chênh lệch giữa giá bán USD của thị trường tự do với ngân hàng cũng tăng vọt lên 870 đồng/USD.