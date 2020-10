Giá USD ngày 10.10.2020: Tự do giảm sâu

Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh giảm 30 đồng, xuống còn 23.160 đồng ở chiều mua vào và bán ra còn 23.200 đồng/USD. Nhu cầu USD trên thị trường tự giảm khi giá vàng nữ trang thấp hơn giá thế giới từ 200.000 đến 2,2 triệu đồng/lượng. Ngày 10.10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 giá 53,4 triệu đồng/lượng (thấp hơn thế giới 800.000 đồng/lượng) và chiều bán ra 54 triệu đồng/lượng (thấp hơn 200.000 đồng/lượng); vàng nữ trang 4 số 9 có giá 52,9 triệu đồng/lượng và bán ra 53,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD trượt giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,52 điểm, xuống còn 93,03 điểm. Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) tuyên bố sẽ không có cuộc tranh luận nào vào ngày 15.10. CPD sẽ chuyển sang chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng dự kiến diễn ra ngày 22.10. CPD đề xuất hai ứng viên tranh luận trực tuyến từ hai địa điểm tách biệt nhau do Tổng thống nhiễm nCoV, trong khi người điều hành tranh luận Steve Scully của C-SPAN vẫn được bố trí tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrienne Arsht ở Miami, Florida. Tổng thống Donald Trump phản đối đề xuất này và cho rằng ban tổ chức muốn tranh luận trực tuyến để thiên vị Biden. CPD bác bỏ cáo buộc, khẳng định họ chỉ muốn đảm bảo an toàn và không thể chắc Tổng thống sẽ hết nhiễm nCoV vào tuần tới.