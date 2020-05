Giá USD ngày 11.5: đứng yên nghe ngóng

Tỷ giá trung tâm sáng 11.5 do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.252 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cuối tuần qua. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hầu như đứng yên trong sáng đầu tuần. Vietcombank giữ nguyên giá giao dịch 23.240 - 23.450 đồng/USD; Eximbank vẫn giao dịch 23.250 - 23.420 đồng/USD…

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đầu ngày ở mức 99,78 điểm, tăng nhẹ 0,03 điểm so với cuối tuần trước. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,0850; tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,09% lên 1,2426...