Giá USD ngày 6.5: thế giới tăng, trong nước giảm

Sáng 6.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.254 đồng, giảm 8 đồng so với ngày trước đó; ngân hàng Vietcombank giảm 10 đồng xuống 23.300 – 23.510 đồng/USD; riêng Eximbank giữ nguyên giá giao dịch 23.330 – 23.500 đồng/USD... Giá USD tự do giảm mạnh 40 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua, xuống 23.460 đồng/USD trong khi chiều mua vào chỉ giảm nhẹ 10 đồng còn 23.440 đồng/USD.