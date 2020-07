Giá USD ngày 12.7.2020: Giảm 20 đồng trong tuần qua

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.216 đồng/USD, giảm 14 đồng sau một tuần, đẩy giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đi xuống. Vietcombank giao dịch 23.060 – 23.270 đồng/USD, giảm 20 đồng so với cuối tuần trước; Eximbank giảm 20 đồng trong tuần xuống còn 23.090 - 23.260 đồng/USD; Vietinbank cũng giảm 20 đồng còn 23.090 – 23.270 đồng/USD… Giá USD trên thị trường tự do trong tuần điều chỉnh không đáng kể, vẫn đứng yên ở mức 23.170 – 23.200 đồng/USD.

Ngược lại, giá euro tiếp tục có tuần đi lên. Tại Vietcombank, giá euro tăng thêm 46 – 48 đồng so với cuối tuần trước lên 25.459 – 26.757 đồng/euro; Eximbank tăng 92 - 94 đồng lên 25.901 – 26.350 đồng/euro. Trên thị trường tự do, giá euro giao dịch ở mức 26.120 - 26.220 đồng/euro, tăng thêm 70 đồng so với cuối tuần trước...

Chỉ số USD-Index trên thị trường quốc tế hiện ở mức 96,65 điểm, giảm 0,65 điểm sau một tuần. Tỷ giá euro so với USD cũng tăng 0,5% lên 1,1305 USD so với cuối tuần trước. Đồng USD giảm so với các loại tiền tệ chủ chốt khác trong tuần qua khi chỉ số giá sản xuất của Mỹ trong tháng 6 thấp hơn dự kiến. Bên cạnh đó, tin tức khả quan về việc điều chế vắc-xin chống dịch Covid-19 đã làm giảm nhu cầu đầu tư an toàn đối với đồng bạc xanh.

Ở một diễn biến khác, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tại thị trường quốc tế tính chung suốt tuần này đã đi lên gần 1% nhờ được hỗ trợ bởi kỳ vọng dòng vốn gia tăng khi giá cổ phiếu phục hồi.