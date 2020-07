Giá USD ngày 5.7.2020: Tiếp tục một tuần sụt giảm

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.230 đồng/USD, giảm 2 đồng so với cuối tuần trước đó. Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng ở mức thấp. Tại Vietcombank, giá USD hiện ở mức 23.080 - 23.290 đồng/USD, giảm 10 đồng so với cuối tuần trước; Vietinbank cũng giảm 10 đồng còn 23.110 - 23.290 đồng/USD; Eximbank giảm 10 đồng xuống 23.110 - 23.280 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 10 đồng sau một tuần, còn 23.170 - 23.200 đồng/USD.