Giá USD ngày 4.7.2020: Đứng ở mức thấp khi nguồn USD dồi dào

Ngày 4.7, Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ổn định ở mức 23.230 đồng/USD . Các ngân hàng thương mại cũng duy trì ở mức thấp, Vietcombank mua vào ở 23.080 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD; Eximbank mua USD với giá 23.110 đồng, bán ra 23.280 đồng... Giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do tăng nhẹ 10 đồng, lên 23.175 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.200 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước VN vừa thông tin trong 6 tháng đầu năm tỷ giá tiền đồng diễn biến khá ổn định, duy trì trong biên độ 0,2-0,3% đồng thời Ngân hàng Nhà nước đã đạt mức dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước tới nay. Việc duy trì ổn định tỷ giá đã đóng góp rất quan trọng vào việc ổn định lạm phát.

Giá USD giảm và duy trì ở mức thấp 3 tháng gần đây do nguồn ngoại tệ trên thị trường dồi dào, trong khi nhu cầu USD sụt giảm. Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 6 ước tính đạt 41,5 tỉ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng con số 6 tháng đầu năm lên 238,4 tỉ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 121,2 tỉ USD (giảm 1,1%), nhập khẩu đạt 117,2 tỉ USD (giảm 3%) nên nền kinh tế đã xuất siêu 4 tỉ USD, cao hơn con số xuất siêu 1,7 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái. Số xuất siêu lớn nhưng nhu cầu sử dụng ngoại tệ thanh toán giảm đã làm cho giá USD giảm liên tục những tháng qua, đặc biệt tháng 5 với lượng xuất siêu lên 1 tỉ USD, tháng 6 ở mức 500 triệu USD.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư nước ngoài đã tăng trở lại trong tháng 6, tính chung 6 tháng đầu năm 2020, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 15,67 tỉ USD, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngược lại, nhập khẩu giảm dẫn đến nhu cầu cần ngoại tệ thanh toán giảm; tình trạng du học, du lịch nước ngoài cũng giảm mạnh trong những tháng qua do dịch Covid-19 nên nhu cầu mua ngoại tệ giảm.