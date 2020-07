Giá USD ngày 3.7.2020: "Đô" tự do trượt dốc

Ngày 3.7, giá USD tự do giảm thêm 15 đồng/USD so với chiều 2.7, mua vào còn 23.165 đồng/USD, bán ra 23.195 đồng/USD. Trong khi đó, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ giá mua USD ở mức 23.175 đồng/USD (cao hơn thị trường tự do 10 đồng/USD), bán ra 23.650 đồng/USD. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 3.7 tăng 5 đồng, lên 23.230 đồng/USD.