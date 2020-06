Tìm đường xuất khẩu khi Covid-19 tái phát

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intimex, Phó chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đưa ra nhận định khá “u ám” cho xuất khẩu 6 tháng tới. Vì có Covid-19 hay không thì thị trường xuất khẩu gạo cũng chững lại. Lúc cao điểm của đại dịch Covid-19, các nước tăng nhập khẩu gạo để dự trữ, không chỉ mua từ Việt Nam mà còn từ nhiều nước với số lượng rất lớn. Thế nên mới có chuyện giá gạo tăng rất tốt trong thời gian qua, nhưng nay đang giảm sâu. “Gạo là mặt hàng xuống cấp rất nhanh, không thể dự trữ lâu năm được. Trước nguy cơ tái dịch hay không thì xuất khẩu gạo cũng sẽ chững lại, thậm chí chúng tôi còn lo mấy tháng tới không biết bán gạo cho ai nữa. Mới đây, Philippines sau khi tổ chức đấu thầu mua 300.000 tấn nay cũng hủy ngang rồi, trong đó gạo Việt Nam trúng thầu cũng bị hủy. Giá ban đầu Philippines trúng thầu là 495 USD/tấn, nay thị trường xuống 405 USD/tấn, họ tính toán và hủy vì thấy lỗ quá so với giá trúng thầu. Điều đó cho thấy, nhu cầu nhập khẩu gạo của nhiều quốc gia đã chững lại trước “dòng chảy” nhu cầu gạo thế giới đã bình thường trở lại”, ông Nam phân tích.

Tình hình dịch vẫn kéo dài, thậm chí có tái dịch đợt 2 thì doanh nghiệp cũng chỉ biết “bơi lội” trong các thị trường đã có, chưa thể quay ngoắt 180 độ về thị trường nội địa hay mở thị trường khác Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký kiêm Phó chủ tịch VASEP

Cập nhật thông tin mới nhất về thị trường xuất khẩu gạo vào EU theo hạn ngạch 80.000 tấn, ông Đỗ Hà Nam nói thẳng con số này “không là gì cả” so với sản lượng xuất khẩu 7 triệu tấn gạo của Việt Nam mỗi năm. Tuy nhiên, đây là khởi đầu có thể giúp tạo thương hiệu gạo Việt tại thị trường khó tính như EU, làm bàn đẩy để các thị trường khác biết đến gạo Việt Nam nhiều hơn. Nói thêm về con số 80.000 tấn gạo sang EU theo hạn ngạch trong Hiệp định EVFTA từ ngày 1.8 tới, ông Phạm Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An, lại cho rằng một con số “be bé” như vậy nhưng hết năm nay chưa chắc chúng ta xuất khẩu hết. Lý do, tuy chỉ 80.000 tấn nhưng phân 3 loại: 20.000 tấn gạo xay, 30.000 tấn gạo xát và 30.000 tấn gạo thơm. Ông Bình nói: “EVFTA có hiệu lực từ ngày 1.8, nhưng đến nay các hồ sơ thủ tục doanh nghiệp (DN) chuẩn bị để xuất khẩu hưởng lợi từ EVFTA chưa có. Hạn ngạch gạo cho Việt Nam lại nhiều chủng loại đặc sản, sản lượng và vùng trồng các loại gạo này không lớn. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, nhưng nếu chúng ta không đáp ứng được những đòi hỏi của họ, chưa chắc xuất đi suôn sẻ và hết hạn ngạch trong năm nay”.