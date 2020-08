Giá USD ngày 16.8.2020: Ngân hàng giữ giá ở mức thấp

Ngân hàng Nhà nước giữ tỷ giá trung tâm ở mức 23.212 đồng/USD trong phiên cuối tuần, tăng thêm 12 đồng so với tuần trước. Riêng tỷ giá USD của các ngân hàng thương mại vẫn đi ngang cả tuần như Vietcombank mua vào ở mức 23.060 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá giao dịch 23.080 – 23.250 đồng/USD; Vietinbank niêm yết 23.080 – 23.260 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do giảm 25 – 45 đồng so với cuối tuần trước, xuống 23.155 - 23.185 đồng/USD.