Giá USD ngày 9.8.2020: Hồi phục giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng

Trong khi đó, giá euro có xu hướng giảm trong phiên cuối tuần khi đồng USD mạnh lên. Cụ thể, ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán là 26.832 - 28.201 đồng/euro, tăng thêm 22 – 24 đồng so với cuối tuần trước. Riêng tại ngân hàng Eximbank, sau một tuần tỷ giá euro sụt nhẹ còn 27.186 – 27.658 đồng/euro... Đồng euro trên thị trường tự do cũng tăng giảm đan xen trong tuần và chốt phiên cuối tuần ở mức 27.300 – 27.400 đồng/euro, tăng 50 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 50 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước.