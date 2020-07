Giá USD ngày 19.7.2020: Tăng nhẹ trong tuần

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước chốt cuối tuần ở mức 23.235 đồng/USD, tăng 19 đồng sau một tuần. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD tăng thêm 10 đồng lên 23.070 – 23.280 đồng/USD; Eximbank vẫn giữ nguyên giá giao dịch là 23.090 – 23.260 đồng/USD sau một tuần; Vietinbank tăng thêm 10 đồng lên 23.100 – 23.280 đồng/USD... Riêng giá USD trên thị trường tự do trong tuần giảm 20 đồng xuống còn 23.150 – 23.180 đồng/USD.

Ngược lại, giá euro tiếp tục có tuần đi lên và giá bán ra vượt mức 27.000 đồng/euro. Tại Vietcombank, giá euro tăng thêm 320– 337 đồng so với cuối tuần trước lên 25.779 – 27.094 đồng/euro; Eximbank tăng 210 – 222 đồng lên 26.120 – 26.572 đồng/euro. Trên thị trường tự do, giá euro giao dịch ở mức 26.420 - 26.520 đồng/euro, tăng thêm 300 đồng so với cuối tuần trước...

Chỉ số USD-Index trên thị trường quốc tế liên tục sụt giảm về 96 điểm, giảm 0,65 điểm sau một tuần. Tỷ giá euro so với USD cũng tăng 1% lên 1,1428 USD so với cuối tuần trước. Đồng USD giảm so với các loại tiền tệ chủ chốt khác trong tuần qua khi số người nhiễm bệnh Covid-19 gia tăng mạnh tại nhiều nơi ở Mỹ.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 6 thặng dư 1,85 tỉ USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 6, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 5,46 tỉ USD, vượt xa mức ước tính hoảng 4 tỉ USD trước đó. Đây cũng là mức thặng dư khá cao so với 1,7 tỉ USD của cùng kỳ năm 2019.