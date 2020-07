Giá USD ngày 16.7.2020: Thị trường tự do xuống mức thấp

Đồng bạc xanh trên thị trường tự do giảm nhẹ 3 đồng, còn 23.160 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.180 đồng/USD. Giá bán USD tự do thấp hơn trong ngân hàng thương mại khoảng 100 đồng/USD do nhu cầu trên thị trường thấp. Thông thường thời điểm này các năm trước, nhu cầu mua USD đi du lịch của người dân tăng cao, các điểm bán USD tự do ở Q.1, Q.TP.HCM, tấp nập người ra vào nhưng nay ngược lại, khá vắng người mua.