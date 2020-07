Giá USD ngày 14.7.2020: Thị trường tự do thấp hơn ngân hàng

Sáng 14.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 4 đồng còn 23.216 đồng/USD, nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn đứng yên. Vietcombank giữ nguyên giá giao dịch 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank vẫn niêm yết 23.090 - 23.260 đồng/USD; Vietinbank niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.093 - 23.273 đồng/USD… Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch ở 23.150 - 23.200 đồng/USD, giảm 20 đồng ở giá mua nhưng giữ nguyên giá bán so với cuối tuần qua. Như vậy, giá bán USD trên thị trường tự do vẫn đang thấp hơn ở các ngân hàng khoảng 60 - 70 đồng/USD.