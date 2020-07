Giá USD ngày 20.7.2020: xu hướng giảm chưa ngừng lại

Sáng 20.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.234 đồng/USD, giảm 1 đồng so với cuối tuần qua. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giữ nguyên là 23.070 – 23.280 đồng/USD; Eximbank vẫn giữ giá giao dịch là 23.090 – 23.260 đồng/USD...

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index tiếp tục giảm, còn 95,98 điểm. Tỷ giá USD đều giảm so với đồng euro và bảng Anh, tăng nhẹ so với đồng yen Nhật. Tuần này, giá USD có thể tiếp tục suy yếu do nhu cầu tăng vọt đối với các tài sản an toàn khác trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ.