Giá USD ngày 21.5.2020: Tự do giảm mạnh

Giá mua đồng bạc xanh tự do còn 23.280 đồng/ USD , bán ra 23.320 đồng/USD. So với mức giá cao nhất gần 24.000 đồng/USD hồi cuối tháng 3, đồng bạc xanh tự do hiện nay đã giảm gần 700 đồng, tương đương 2,9%. Giá bán USD tự do thấp hơn ngân hàng, Vietcombank bán USD với giá 23.360 đồng, mua vào 23.150 đồng; Eximbank còn 23.160 đồng/USD ở chiều mua vào, bán ra 23.330 đồng…