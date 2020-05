Giá USD ngày 20.5.2020: tiếp tục sụt giảm

Sáng 20.5, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 10 đồng xuống 23.249 đồng/USD. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD giảm 60 đồng xuống 23.160 - 23.370 đồng/USD; Eximbank cũng giảm 60 đồng xuống 23.190 - 23.360 đồng/USD... Giá USD trên thị trường tự do mua bán ở mức 23.260 - 23.330 đồng/USD, giảm 60 đồng chiều mua vào và giảm 30 đồng chiều bán ra so với cuối tuần qua.

Riêng đồng euro tăng giá trở lại như Vietcombank giao dịch 24.820 – 26.085 đồng/euro, tăng thêm 216 đồng so với cuối tuần qua; Eximbank giao dịch 25.207 - 25.665 đồng/euro, tăng thêm 230 đồng.

Sau 4 tháng đầu năm, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 0,4% so với đầu năm 2020. Cân đối cung cầu ngoại tệ trong 4 tháng đầu năm tại Việt Nam về cơ bản không có biến động lớn. Vì vậy, yếu tố chính khiến tỷ giá USD tăng đến từ sự tăng giá của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index đầu ngày 20.5 giảm nhẹ còn 99,52 điểm. Tỷ giá euro tăng nhẹ so với USD lên 1,0939. Đồng USD đi xuống so với đồng euro khi đồng tiền chung châu Âu được thúc đẩy nhờ đề xuất của Đức và Pháp về một quỹ tài trợ khoảng 500 tỉ euro cho các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 . Đồng euro cũng được hỗ trợ bởi một cuộc khảo sát cho thấy tâm lý nhà đầu tư Đức đã cải thiện hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 5 khi những lo ngại đối với tác động của đại dịch Covid-19 phần nào hạ nhiệt.