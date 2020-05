Đối phó nguy cơ Covid-19 tái bùng phát

Thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 cho kết quả khả quan AFP ngày 19.5 dẫn thông báo của Hãng công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) cho hay việc thử nghiệm vắc xin Covid-19 đối với một nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh đã có kết quả sơ bộ khả quan. Theo đó, vắc xin mRNA-1273 an toàn và giúp hình thành kháng thể cho toàn bộ 45 người tham gia thử nghiệm, sau khi họ được chia thành 3 nhóm với liều lượng tiêm khác nhau. Trong số này, 8 người có mức kháng thể còn cao hơn so với những bệnh nhân đã hồi phục, sau khi được tiêm các liều 25 microgram và 100 microgam. Theo Moderna, dù đây chỉ là giai đoạn 1 nhưng kết quả cho thấy vắc xin mRNA-1273 có tiềm năng ngăn ngừa Covid-19. Dự kiến Moderna sẽ thử nghiệm giai đoạn 2 trong quý 2 và giai đoạn 3 vào tháng 7. Tổng thống Trump trước đó hy vọng vắc xin sẽ được phát triển xong trước cuối năm và sản xuất được 300 triệu liều vào tháng 1.2021 để cung cấp cho người dân. Tại Trung Quốc, các nhà khoa học tại Đại học Bắc Kinh cho biết họ đang thử nghiệm một thuốc đặc trị Covid-19 không chỉ giúp rút ngắn thời gian hồi phục của bệnh nhân mà còn giúp tạo sức đề kháng ngắn hạn. Chuyên gia Tạ Hiểu Lượng cho biết thuốc đã thử nghiệm thành công trên động vật. Theo đó, tải lượng vi rút ở chuột nhiễm bệnh giảm đáng kể sau khi tiêm kháng thể trung hòa 5 ngày, hứa hẹn khả năng chữa trị trên người. Khánh An