Giá USD ngày 23.8.2020: Trong nước ổn định khi xuất siêu tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.210 đồng/USD trong phiên cuối tuần, giảm 2 đồng so với tuần trước. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ nguyên giá USD trong vòng hơn một tháng qua như Vietcombank giao dịch ở mức 23.060 - 23.270 đồng/USD; Eximbank giao dịch 23.080 - 23.250 đồng/USD. Riêng Vietinbank tăng nhẹ 6 đồng sau một tuần lên 23.086 - 23.266 đồng/USD... Ngược lại, giá USD trên thị trường tự do tăng thêm gần 100 đồng so với cuối tuần trước, lên 23.250 - 23.280 đồng/USD.