Giá USD ngày 24.3: Áp sát 24.000 đồng

Trên thị trường thế giới, đầu ngày 24.3 chỉ số USD-Index giảm 0,27 điểm xuống 102,21 điểm. Ngược lại, bảng Anh tăng nhanh so với USD thêm 0,51% lên 1,1587; tỷ giá euro so với USD cũng tăng 0,38% lên 1,0760...

Tại Việt Nam, tỷ giá USD ở một số ngân hàng đã tăng mạnh trong ngày 23.3 và hiện chưa có điều chỉnh. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá giao dịch USD như cuối ngày trước đó là 23.600 - 23.760 đồng/USD, so với đầu ngày 23.3 thì đã tăng thêm 100 đồng. Eximbank giao dịch ở mức 23.560 - 23.730 đồng/USD, tăng 110 đồng so với đầu ngày 23.3... Đặc biệt, trên thị trường tự do, đồng bạc xanh sáng nay tiếp tục tăng giá mạnh gần 100 đồng so với đầu ngày 23.3 lên 23.785 - 23.950 đồng/USD.