Giá USD ngày 22.3: Tăng vọt khi nhà đầu tư gom mua

Hiện tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần đứng ở mức 23.252 đồng/USD, tăng thêm 40 đồng so với cuối tuần trước đó. Điều này khiến giá đồng bạc xanh của các ngân hàng thương mại cũng gia tăng trong suốt tuần qua. Tại Vietcombank, giá USD lên mức 23.340 - 23.350 đồng/USD, tăng 60 đồng/USD ở chiều bán ra nhưng tăng mạnh 220 đồng/USD ở chiều mua vào so với một tuần trước; Eximbank niêm yết tỉ giá USD là 23.370 - 23.540 đồng/USD, tăng 270 đồng/USD ở chiều bán ra...