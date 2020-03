Giá USD ngày 17.3: Tăng trở lại khi chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 12%

Sau khi biến động liên tục trong ngày 16.3 với việc tỷ giá USD trên thị trường tự do tăng khá mạnh, sáng ngày 17.3 tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước tiếp tục đi lên. Vietcombank công bố mua lên 23.140 đồng/USD và bán ra 23.310 đồng/USD, tăng thêm 10 đồng so với cuối ngày trước đó; Eximbank cũng tăng thêm 20 đồng, bán ra 23.290 đồng/USD và giá mua vào tăng 10 đồng lên 23.160 đồng/USD... Riêng giá USD tự do tiếp tục đứng ở mức cao với giao dịch trong khoảng 23.500 – 23.570 đồng/USD.