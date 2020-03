Giá USD tăng vọt khi vàng trong nước cao hơn thế giới 3,5 triệu đồng

Thị trường USD trong nước sáng 16.3 tăng hỗn loạn, đặc biệt đồng bạc xanh chợ đen. Giá USD trên thị trường tự do trưa 16.3 tăng 100 - 150 đồng so với buổi sáng. Bà Hoa (một người kinh doanh ngoại tệ tự do tại TP.HCM) báo giá mua USD lên 23.500 đồng, bán ra 23.560 đồng. “Giá USD sáng giờ biến động lộn xộn lắm nên giao dịch lúc nào thì chốt giá lúc đó”- bà này nói.