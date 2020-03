Giá USD ngày 15.3: Tăng cả tuần khi vàng và chứng khoán lao dốc

Chốt tuần, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố đứng ở mức 23.212 đồng, tăng thêm 15 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi lên, Vietcombank thêm 20 đồng so với tuần trước, lên mức 23.120 đồng - 23.290 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.130 đồng/USD và bán ra 23.270 đồng/USD, tương ứng tăng 10 - 20 đồng... G iá USD trên thị trường tự do đứng ở mức cao, mua vào 23.310 đồng/USD, bán ra 23.330 đồng/USD.