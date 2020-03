Giá ngoại tệ ngày 14.3: USD bật tăng mạnh cùng chứng khoán

Tỷ giá trung tâm ngày 14.3 được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.212 đồng. Các ngân hàng thương mại cũng giữ giá USD ổn định, Eximbank mua vào 23.130 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Đồng bạc xanh trên thị trường tự do vẫn ở mức cao, mua vào 23.310 đồng/USD, bán ra 23.330 đồng/USD. USD trên thị trường tự do những ngày gần đây có xu hướng tăng nhanh do giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn với thế giới , tới gần 3 triệu đồng/lượng. Thông thường, nhu cầu USD trên thị trường sẽ gia tăng nếu vàng giữ mức cao như hiện nay.

Giá USD trên thị trường thế giới tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng gần 1 điểm, lên 98,5 điểm. Thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại những gì đã mất ngày trước đó, chỉ số Dow Jones tăng 1.985 điểm, tương đương 9,36%, lên 23.186,52 điểm; S&P 500 tăng 230,28 điểm, tương đương 9,29%, lên 2.711,02 điểm; Nasdaq tăng 673,07 điểm, tương đương 9,35%, lên 7.874,88 điểm …

Thị trường chứng khoán hồi phục sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo sẽ bơm 1.500 tỉ USD vào thị trường hỗ trợ nền kinh tế. Fed sẽ mở rộng mua lại trái phiếu kho bạc, tín phiếu từ các ngân hàng và chứng khoán chính phủ để bảo vệ lạm phát (TIPS). Thời gian thực hiện mua sẽ kéo dài tới 13.4. Ngoài ra, Fed chi nhánh New York cho biết sẽ tăng quy mô các hợp đồng mua lại (repo). Cụ thể, Fed New York sẽ rót khoảng 500 tỉ USD vào hoạt động repo 1 tháng và 3 tháng. Đồng thời, Fed New York sẽ tiếp tục cung cấp tối thiểu 175 tỉ USD cho các hoạt động repo kỳ hạn qua đêm và 45 tỉ USD cho kỳ hạn hai tuần.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo sẽ tăng mức hỗ trợ hệ thống ngân hàng châu Âu, mở rộng gói định lượng (QE) từ mức 30 tỉ EUR lên 120 tỉ EUR (tương đương gần 135 tỉ USD).