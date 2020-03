Giá USD ngày 25.3: Quay đầu đi xuống khi chứng khoán Mỹ nhảy vọt

Tại thị trường Việt Nam, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 25.3 giảm 10 đồng còn 23.250 đồng/USD. Tỷ giá USD tại các ngân hàng cũng đồng loạt đi xuống. Vietcombank niêm yết giá mua 23.460 đồng/USD và bán ra 23.650 đồng/USD, giảm 110 đồng so với đầu ngày 24.3. Eximbank niêm yết giá ở mức 23.480 – 23.650 đồng/USD, giảm 80 - 110 đồng so với đầu ngày trước đó... Điều này kéo theo giá đồng bạc xanh trên thị trường tự do xuống dưới 23.900 đồng/USD ở chiều bán ra.