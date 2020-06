Giá USD ngày 25.6.2020: Tự do tăng nhẹ

Trên thị trường liên ngân hàng chiều ngày 24.6, giá USD giao dịch giữa các ngân hàng thương mại giảm 4 đồng, còn 23.216 đồng/USD. Lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm 0,01% ở một số kỳ hạn như qua đêm còn 0,19%/năm, 1 tuần còn 0,28%/năm, 2 tuần còn 0,38%/năm… Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 25.6 ở mức 23.230 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, USD tăng giá so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 97,2 điểm. Các nhà đầu tư lại chọn USD làm nơi trú ẩn khi tình hình dịch Covid-19 trở nên phức tạp. Mỹ công bố chỉ số giá nhà tăng 0,2% trong tháng 4 sau khi tăng 0,1% ở tháng 3; thấp hơn một chút so với kỳ vọng tăng 0,3%. Giá nhà tại Mỹ đã tăng tới 5,5% so với cùng kỳ năm 2019.

IMF hạ dự báo triển vọng kinh tế thế giới trong báo cáo tháng 6 vừa công bố, suy giảm 4,9% trong năm 2020 và sau đó hồi phục 5,4% trong năm 2021, mức dự báo này lần lượt giảm 1,9% và 0,4% so với báo cáo được công bố vào tháng 4, do tác động của dịch Covid-19 nghiêm trọng hơn dự đoán sơ bộ. Khu vực các nước phát triển được đánh giá sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch, GDP Mỹ giảm 8,0%; Eurozone giảm 10,2%; Nhật Bản giảm 5,8% và Anh giảm 10,2%. Sang đến năm 2021, nhóm nước này được dự báo phục hồi 4,8%; tăng 0,3% so với dự báo hồi tháng 4, các khu vực lớn nêu trên lần lượt tăng 4,5%; 6%; 2,4% và 6,3%. Thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển được dự báo giảm 3% trong năm 2020 và phục hồi 5,9% năm 2021; nghĩa là giảm 2% và 0,7% so với dự báo tháng 4. Trong nhóm này nổi bật là Trung Quốc, được IMF dự báo vẫn tăng trưởng nhẹ 1% trong năm 2020 và 8,2% trong 2021, lần lượt giảm 0,2% và 1% so với dự báo trước.