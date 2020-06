Giá USD ngày 2.6.2020: Lao dốc khi căng thẳng Mỹ - Trung leo thang

Sáng ngày 2.6, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.251 đồng/USD, giảm 5 đồng so với ngày trước đó. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đi xuống, như Vietcombank giảm 20 đồng còn 23.140 – 23.350 đồng/USD; Eximbank giảm 20 đồng ở hai chiều mua và bán xuống còn 23.170 – 23.340 đồng/USD và giá USD trên thị trường tự do giảm 30 đồng còn 23.230 – 23.280 đồng/USD...