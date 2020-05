Giá USD ngày 29.5.2020: Sụt giảm trên các thị trường

Ngày 29.5, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 10 đồng/USD so với giá ngày 28.5, còn 23.261 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, đồng bạc xanh chiều 28.5 giảm 20 đồng, xuống còn 23.295 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại cũng đã hạ giá USD khoảng 20 - 30 đồng, Vietcombank mua vào còn 23.180 đồng/USD, bán ra 23.390 đồng/USD; giá mua USD tại Eximbank còn 23.200 đồng/USD, bán ra 23.370 đồng/USD…

Các điểm bán USD trên thị trường tự do có giá mua vào cao hơn ngân hàng khoảng 100 đồng/USD nhưng giá bán ra thấp hơn 50 đồng/USD. Giá USD tự do giảm 10 - 20 đồng, còn 23.280 - 23.290 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.310 - 23.320 đồng/USD. Mặc dù giá vàng nguyên liệu trong nước thấp hơn giá thế giới 500.000 đồng/lượng nhưng do nhu cầu vàng vật chất thấp nên không tác động đến giá USD tự do, không có hiện tượng gom USD mua vàng.

Trên thị trường quốc tế, giá USD giảm mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, còn 98,48 điểm. Các thông tin kinh tế Mỹ không mấy khả quan là nguyên nhân khiến USD giảm giá. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ tuần kết thúc ngày 23.5 ở mức 2,12 triệu đơn, thấp hơn mức 2,45 triệu đơn của tuần trước đó nhưng cao hơn con số dự báo 2,1 triệu đơn. Số nhà chờ bán tại Mỹ trong tháng 4 giảm 21,8% sau khi giảm 20,8% ở tháng 3, giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo ở mức 15%. Trong quý 1, GDP sơ bộ lần 2 của nước này giảm 5% so với cùng kỳ năm trước, mạnh hơn so với mức giảm thống kê lần đầu ở mức 4,8%...