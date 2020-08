Giá USD ngày 27.8.2020: Thị trường tự do giảm mạnh

Ngày 27.8, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 5 đồng/USD, xuống còn 23.208 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại giao dịch USD với giá giảm nhẹ 1 đồng, còn 23.174 đồng/USD - thấp hơn giá mua vào của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.175 đồng/USD. Lãi suất USD bình quân giao dịch ở mức thấp, cụ thể không kỳ hạn còn 0,19%/năm, 1 tuần 0,25%/năm, 2 tuần còn 0,33%/năm, 1 tháng còn 0,51%/năm… Các ngân hàng thương mại không thay đổi giá USD hơn 1 tháng nay, Vietcombank mua vào chỉ 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD.

Giá USD tự do giảm từ 30 - 40 đồng so với ngày 26.8, mua vào còn 23.170 đồng/USD, bán ra 23.220 đồng/USD, trong đó giá mua giảm mạnh hơn so với bán ra cho thấy các điểm không muốn gom USD. Chênh lệch giá mua và bán USD tăng cao lên 50 đồng/USD.