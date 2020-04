Giá USD ngày 28.4: quay đầu giảm khi nhiều doanh nghiệp hoạt động lại

Sáng 28.4, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước đứng ở mức 23.262 đồng/USD, giảm 10 đồng so với ngày trước đó. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đều đi xuống. Chẳng hạn Vietcombank giảm 25 - 30 đồng còn 23.340 - 23.550 đồng/USD; Eximbank giảm 30 đồng xuống còn 23.360 - 23.530 đồng/USD... Điều này cũng đưa giá USD trên thị trường tự do giảm 30 - 40 đồng xuống còn 23.480 - 23.560 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index giảm xuống dưới ngưỡng 100 điểm. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 28.4, USD-Index chỉ còn 99,99 điểm, giảm 0,32 điểm so ngày trước đó. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,05% lên 1,0829 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,04% xuống 1,2422.