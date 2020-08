Giá USD ngày 30.8.2020: Tụt xuống mức thấp hơn một năm trước

Đồng euro trong tuần qua diễn biến trái ngược ở nhiều nhà băng. Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua - bán là 26.695 – 28.056 đồng/euro, giảm 126 – 133 đồng so với cuối tuần trước. Ngược lại, Eximbank lại tăng thêm 183 – 187 đồng lên 27.347 – 27.821 đồng/euro... Riêng giá euro trên thị trường tự do sau một tuần cộng thêm 170 – 180 đồng lên 27.500 – 27.600 đồng/euro.

Tỷ giá USD hay thị trường ngoại tệ nói chung của Việt Nam giữ ổn định trong nhiều tháng qua. Theo Tổng cục Thống kê, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu. Chỉ số giá USD tháng 8 giảm 0,07% so với tháng 7 và giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, hết tháng 8, chỉ số giá USD vẫn tăng 0,16% so với tháng 12.2019.

Đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục sụt giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index chỉ còn 92,28 điểm trong phiên cuối tuần, giảm gần 1 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh lao dốc mạnh sau khi chính sách mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lãi suất sẽ được giữ ở mức thấp trong một thời gian dài. Dường như nhà đầu tư đang gia tăng bỏ vốn vào những ngoại tệ khác có tính rủi ro cao hơn USD, như đồng đô la New Zealand đạt mức cao nhất so với USD kể từ tháng 1 và đô la Úc tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12.2018. Thị trường ngoại hối tuần qua cũng chứng kiến đồng yên Nhật tăng mạnh sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức. Các nhà đầu tư lo ngại rằng chính sách kinh tế mở rộng của Abe, được gọi là Abenomics, sẽ bị thay đổi, điều này thúc đẩy sự chuyển dịch của đồng tiền an toàn này...