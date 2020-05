Giá USD ngày 31.5.2020: Vẫn tiếp tục xu hướng giảm

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cuối tuần là 23.261 đồng/USD, cao hơn 19 đồng so với cuối tuần trước. Nhưng giá USD tại Vietcombank vẫn giữ nguyên mức giao dịch 23.160 – 23.370 đồng/USD như cuối tuần trước. Riêng Eximbank giảm 20 – 30 đồng ở hai chiều mua và bán xuống còn 23.190 – 23.360 đồng/USD; Vietinbank giao dịch 23.181 – 23.361 đồng/USD, giảm 20-30 đồng so với cuối tuần trước... Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 30 – 40 đồng xuống còn 23.260 – 23.290 đồng/USD.

Ngược với USD, giá euro lại tăng liên tục trong tuần qua. Cụ thể, sau một tuần, ngân hàng Vietcombank tăng thêm hơn 430 đồng lên 25.156 – 26.438 đồng/euro; Eximbank tăng thêm 487 đồng lên 25.636 – 26.102 đồng/euro... Giá euro trên thị trường tự do cũng tăng thêm 400 đồng lên 25.780 – 25.830 đồng/euro.

Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá USD tháng 5 giảm 0,41% so với tháng trước; tăng 1,06% so với tháng 12.2019 và tăng 0,29% so với cùng kỳ năm 2019. Đồng USD trên thị trường thế giới giảm trước hàng loạt thông tin kinh tế quan trọng của nước Mỹ được công bố không mấy khả quan, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất 0%-0,25%. Trong nước, lượng dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dồi dào đáp ứng nhu cầu về ngoại tệ của các doanh nghiệp nhập khẩu.