Giá USD ngày 26.5.2020: Giảm nhẹ trong ngân hàng lẫn thị trường tự do

Đầu ngày 26.5, giá USD tại một số ngân hàng thương mại trong nước giảm nhẹ sau khi đã bật tăng vào cuối ngày trước đó. Cụ thể như Vietcombank giảm 10 đồng xuống 23.180 – 23.900 đồng/USD; Eximbank giữ nguyên giá mua vào là 23.210 đồng/USD nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán ra còn 23.380 đồng/USD... Tương tự, giá USD trên thị trường tự do cũng giảm 10 đồng xuống 23.270 – 23.330 đồng/USD. Tuy nhiên, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay (26.5) vẫn tiếp tục tăng thêm 13 đồng so với ngày trước đó, lên 23.270 đồng/USD.