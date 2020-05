Căng thẳng dự luật an ninh cho Hồng Kông

Đài Loan hứa “ủng hộ người Hồng Kông” khi cần Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn viết trên Facebook tối 24.5 rằng dự luật an ninh Hồng Kông là “mối đe dọa nghiêm trọng cho sự tự do và độc lập về tư pháp của Hồng Kông”. “Trước tình hình thay đổi, cộng đồng quốc tế đã chủ động giúp đỡ người dân Hồng Kông”, bà Thái viết và khẳng định Đài Loan “còn chủ động hơn, đẩy mạnh công việc hỗ trợ liên quan và sẽ mang lại cho người Hồng Kông sự hỗ trợ cần thiết”. Trong khi đó, ông Chris Patten - Thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông - viết trên tờ Financial Times rằng luật an ninh Hồng Kông cần được đưa ra thảo luận tại Hội nghị nhóm G7 vào tháng tới. Theo ông Patten, G7 nên có lập trường chống lại “chế độ” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.