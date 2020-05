Bắc Kinh lên tiếng về luật an ninh Hồng Kông

Ông Triệu đưa ra tuyên bố này giữa lúc dự thảo luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông đã được trình lên kỳ họp thứ 3 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC, tức quốc hội) để thảo luận. Quan chức này nhấn mạnh an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của một quốc gia và sẽ không có quốc gia nào cho phép các hoạt động trên lãnh thổ của mình gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.