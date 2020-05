Biểu tình ở Hồng Kông phản đối dự luật an ninh quốc gia

Tờ South China Morning Post đưa tin cảnh sát Hồng Kông bắn nhiều đạn hơi cay ở khu mua sắm Vịnh Đồng La vào chiều 24.5 khi hàng ngàn người xuống đường phản đối dự luật an ninh quốc gia của Trung Quốc dành riêng cho đặc khu. Nhiều người biểu tình lên án dự luật là mối đe dọa đối với tự do dân sự và là sự kết thúc nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”.

Mỹ - Trung trên bờ vực Chiến tranh lạnh mới ? AFP hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tố Mỹ đang đẩy mối quan hệ song phương tới “bờ vực Chiến tranh lạnh mới”, giữa lúc căng thẳng đang leo thang liên quan đến nhiều vấn đề như đại dịch Covid-19 , thương mại và tình hình Hồng Kông. “Chúng tôi chú ý một số lực lượng chính trị ở Mỹ đang kìm hãm mối quan hệ Trung - Mỹ và đẩy hai nước tới bờ vực Chiến tranh lạnh mới”, ông Vương phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho rằng hai nước sẽ có lợi nếu cùng hợp tác và sẽ chịu tổn thất nếu đối đầu. Cũng tại cuộc họp báo, ông Vương khẳng định Trung Quốc “cởi mở” đối với nỗ lực quốc tế xác định nguồn gốc Covid -19, nhưng nhấn mạnh những ai muốn Trung Quốc bồi thường cho những thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra là đang “nằm mơ giữa ban ngày”. Mỹ chưa phản ứng về phát biểu trên nhưng Washington đã nhiều lần đề cập việc đòi Bắc Kinh bồi thường thiệt hại bởi Covid-19. Tại Vịnh Đồng La, cảnh sát giơ cờ xanh để cảnh báo những người biểu tình tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm trước khi bắn loạt hơi cay đầu tiên. Nhiều người biểu tình hô các khẩu hiệu chỉ trích chính quyền đại lục và kêu gọi độc lập cho Hồng Kông. Cảnh sát đưa xe bọc thép và vòi rồng đến đường Hennesy nối Vịnh Đồng La và khu Loan Tể, đồng thời ra thông cáo cho biết đang sử dụng “lực lượng cần thiết tối thiểu, bao gồm hơi cay” vì người biểu tình ném dù và chai nước vào họ. Cảnh sát cho biết ít nhất 180 người biểu tình đã bị tạm giữ, trong đó có 40 người lập rào chắn trái phép trên đường Gloucester thuộc khu Loan Tể. Tại Vịnh Đồng La, cảnh sát giơ cờ xanh để cảnh báo những người biểu tình tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm trước khi bắn loạt hơi cay đầu tiên. Nhiều người biểu tình hô các khẩu hiệu chỉ trích chính quyền đại lục và kêu gọi độc lập cho Hồng Kông. Cảnh sát đưa xe bọc thép và vòi rồng đến đường Hennesy nối Vịnh Đồng La và khu Loan Tể, đồng thời ra thông cáo cho biết đang sử dụng “lực lượng cần thiết tối thiểu, bao gồm hơi cay” vì người biểu tình ném dù và chai nước vào họ. Cảnh sát cho biết ít nhất 180 người biểu tình đã bị tạm giữ, trong đó có 40 người lập rào chắn trái phép trên đường Gloucester thuộc khu Loan Tể.

Biểu tình lớn phản đối dự luật an ninh tại Hồng Kông

Biểu tình diễn ra sau khi dự luật được trình cho các đại biểu xem xét tại kỳ họp thường niên Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc hôm 22.5. Trung Quốc quyết định đưa ra dự luật dựa trên Phụ lục III của luật Cơ bản Hồng Kông, có nghĩa dự luật sẽ được ban hành mà không cần Hội đồng lập pháp Hồng Kông thông qua. Hồi năm 2003, chính quyền Hồng Kông buộc phải xếp xó một dự luật an ninh quốc gia sau khi có khoảng nửa triệu người xuống đường phản đối vì lo ngại dự luật sẽ hạn chế các quyền và tự do của họ.

Theo South China Morning Post, dự luật an ninh quốc gia mới nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt những hành động ở Hồng Kông đe dọa đến an ninh quốc gia, liên quan đến hoạt động mang tính phá hoại, đòi ly khai cũng như sự can thiệp của nước ngoài và chủ nghĩa khủng bố. Dự luật cũng sẽ yêu cầu chính quyền Hồng Kông lập các cơ quan mới để bảo vệ chủ quyền và cho phép các cơ quan từ đại lục hoạt động tại đặc khu khi cần, gây quan ngại rằng các đặc vụ đại lục sẽ bắt người một cách tùy tiện.