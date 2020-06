Giá USD ngày 3.6.2020: chưa thoát khỏi xu hướng giảm

Sáng nay (3.6), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tiếp tục giảm 5 đồng còn 23.246 đồng/USD. Giá USD tại Eximbank giảm 10 đồng còn 23.160 – 23.330 đồng/USD; Vietcombank giữ nguyên giá 23.140 – 23.350 đồng/USD... Riêng giá euro có xu hướng tăng như Vietcombank giao dịch 25.227 – 26.513 đồng/euro, tăng thêm từ 71 – 75 đồng so với cuối tuần qua; Eximbank niêm yết là 25.773 - 26.242 đồng/euro.

Trên thị trường quốc tế , chỉ số USD-Index đầu ngày tiếp tục giảm so với ngày trước đó, xuống 97,53 điểm. Tỷ giá euro so với USD tăng 0,26% lên 1,1195 và tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,34% lên 1,2587.