Giá USD ngày 4.9.2020: Đứng khựng

Ngày 4.9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng/USD, lên 23.206 đồng/USD. Trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng giao dịch giá USD tăng nhẹ 1 đồng, lên 23.175 đồng/USD – bằng với mức giá Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào. Giá mua USD của Sở giao dịch hiện nay đang cao hơn giá mua USD của các ngân hàng thương mại từ 85 – 115 đồng/USD, thấp hơn giá bán USD 95 đồng. Vietcombank hiện mua USD với giá 23.060 – 23.090 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD duy trì ở mức thấp, cụ thể kỳ hạn qua đêm còn 0,18%/năm, 1 tuần còn 0,23%/năm, 2 tuần 0,31%/năm, 1 tháng 0,48%/năm.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh tăng sôi động so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index biến động lên xuống liên tục trong biên độ từ 92,7 - 93,1 điểm và ở mức 92,8 điểm vào sáng 4.9 (giảm nhẹ 0,04 điểm). Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ ở mức 881.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 29.8, giảm mạnh so với 1,011 triệu đơn của tuần trước đó, đồng thời xuống thấp hơn so với mức kỳ vọng 955.000 đơn. Ngoài ra, chỉ số PMI lĩnh vực phi sản xuất của Mỹ ở mức 56,9% trong tháng 8, giảm nhẹ so với 58,1% của tháng 7, tuy nhiên vẫn cho thấy biên độ mở rộng lớn của lĩnh vực này, và sát với dự báo của các chuyên gia ở mức 57%.