Giá USD ngày 3.9.2020: Bật tăng mạnh

Ngày 3.9, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 8 đồng/USD, lên 23.203 đồng/USD, tăng 0,23% so với cuối năm trước. Các ngân hàng thương mại vẫn không thay đổi giá USD suốt thời gian dài, Vietcombank mua vào 23.060 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD. Giá USD tự do tăng nhẹ 5 đồng, mua vào lên 23.185 đồng/USD, bán ra 23.245 đồng/USD.

Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới tăng mạnh so với các ngoại tệ khác sau nhiều ngày giảm sâu, chỉ số USD-Index tăng 0,3 điểm, lên 92,74 điểm. Các nhà đầu tư quay lại nắm giữ USD khi giá giảm ở mức thấp nhất trong hơn 2 năm trở lại đây và có những thông tin khả quan đối với nền kinh tế Mỹ. Tổ chức ADP cho biết, nước Mỹ tạo ra 428.000 việc làm phi nông nghiệp mới trong tháng 8, cao hơn so với mức 212.000 của tháng 7, tuy nhiên thấp hơn mức dự báo 1,250 triệu việc. Giá trị đơn đặt hàng nhà máy tăng 6,4% trong tháng 7, bằng với mức tăng của tháng 6 và vượt nhẹ so với mức dự báo 6%.