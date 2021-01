Giá USD ngày 7.1.2021: Trượt giảm chưa có hồi kết

Ngày 7.1, Ngân hàng Nhà nước giảm tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, xuống còn 23.117 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại ổn định giá USD ở mức thấp, như Vietcombank mua vào ở mức 22.980 – 23.010 đồng/USD và bán ra 23.190 đồng/USD. Trên thị trường “chợ đen”, giá USD giảm nhẹ 5 đồng/USD, mua vào còn 23.385 đồng/USD và bán ra 23.435 đồng/USD. Khoảng cách chênh lệch giá mua – bán USD tự do hiện lên đến 50 đồng/USD, đây là mức khá cao phản ánh sự rủi ro của đồng bạc xanh.

Giá USD trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,4 điểm, xuống còn 89,35 điểm. Cuộc biểu tình do việc bầu cử ứng viên vào Thượng viện nhằm xác định đảng nào kiểm soát tại Mỹ đã đẩy giá USD tăng cao nhưng sau đó nhanh chóng giảm trở lại.

Những thông tin kinh tế Mỹ xấu làm USD khó tăng từ mức đáy 2,5 năm qua. Theo báo cáo việc làm tư nhân ADP, có khoảng 88.000 việc làm tư nhân tại Mỹ đã được tạo ra trong tháng 12, thấp hơn rất nhiều so với 307.000 việc làm hồi tháng 11. Chỉ số quản trị mua hàng PMI Markit Composite tháng 12 cũng được dự báo giảm về 55,7 so với ngưỡng 58,6 của tháng 11. Còn số đơn đặt hàng nhà máy Mỹ tháng 11 chỉ ở mức tăng 0,7% so với mức tăng 1% của tháng 10.

Dịch Covid-19 vẫn đang bùng phát tại Mỹ ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế. Trong 24 giờ qua, con số lây nhiễm mới đã tăng thêm 241.751 người, lên 21,838 triệu người, trong đó số người chết tăng vọt 3.723 người, lên 369.606 người. Trên toàn cầu, con số lây nhiễm mới gia tăng thêm 761.629 người, lên hơn 87,599 triệu người, trong đó số người chết tăng thêm 13.744 người, lên 1,889 triệu người.