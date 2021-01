Giá USD hôm nay 6.1.2021: Tiếp tục tăng trên thị trường tự do

Sáng 6.1, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng thêm 2 đồng lên 23.123 đồng/USD. Tương tự, Vietcombank tăng thêm 10 đồng so với ngày hôm trước, lên 22.980 - 23.190 đồng/USD và Eximbank tăng 10 đồng lên 22.990 - 23.170 đồng/USD... Đồng USD trên thị trường tự do cũng tiếp tục tăng thêm 10 đồng ở chiều mua vào lên 23.380 đồng/USD và tăng 20 đồng ở chiều bán ra, lên 23.450 đồng/USD so với ngày hôm trước. Điều này đưa khoảng cách giữa giá mua và bán trên thị trường tự do tăng lên mức cao là 70 đồng/USD.

Theo SSI Research, giá USD vẫn nằm trong xu hướng giảm giá, cộng với việc Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang ở tỷ giá 23.125 đồng/USD cho thấy Ngân hàng Nhà nước sẽ can thiệp ít hơn vào thị trường ngoại hối. Điều này đồng nghĩa cho phép VND biến động một cách tự do hơn theo diễn biến thị trường và giảm bớt sự can thiệp hàng ngày. Như vậy có thể giúp VND tăng giá nhẹ so với USD trong năm 2021.

Trên thị trường thế giới , chỉ số USD-Index tiếp tục đi xuống còn 89,45 điểm, giảm 0,5 điểm so với ngày hôm trước. Theo Reuters, tỷ giá USD đã giảm so các đồng tiền chủ chốt sau khi Trung Quốc nâng tỷ giá hối đoái chính thức của đồng nhân dân tệ (NDT) với biên độ cao nhất kể từ khi nước này từ bỏ chính sách neo tỷ giá USD vào năm 2005. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đạt mức 6,4522 NDT/USD, tăng hơn 1% so với lần sửa đổi trước đó và là mức thay đổi lớn nhất kể từ năm 2005.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trên toàn cầu và các biện pháp phong tỏa mới tiếp tục khiến nhà đầu tư lo ngại. Nhưng thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ phần nào giảm bớt sự lo lắng về dịch bệnh. Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) của Mỹ cho biết chỉ số sản xuất tăng từ 57,5 trong tháng 11.2020 lên 60,7 trong tháng 12.2020. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 8.2018 và cao hơn so với mức dự báo 57 từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones.