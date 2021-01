Tái phong tỏa trước nguy cơ mất kiểm soát Covid-19

Có vắc xin nhưng không dùng

Đến nay, tiến độ tiêm chủng tại nhiều nước đang bị chậm trễ so với dự kiến mặc dù đã nhận được vắc xin. Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cho biết đã phân phối 15 triệu liều vắc xin nhưng đến nay vẫn có hơn 10 triệu liều trong đó chưa được sử dụng. Dù đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người tính đến cuối năm 2020 nhưng đến nay mới chỉ có 4,6 triệu người Mỹ được tiêm vắc xin. Giới lãnh đạo bang Florida và New York đã quy định sẽ giảm nguồn cung vắc xin cho những bệnh viện không tiêm chủng đúng tiến độ, một số nơi có thể bị phạt nếu không tiêm vắc xin trong 1 tuần từ ngày nhận. Thống đốc California Gavin Newsom cũng phàn nàn về tốc độ tiêm chủng và cân nhắc kêu gọi nha sĩ, Vệ binh Quốc gia hoặc những người có chuyên môn tham gia tiêm chủng cho người dân. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Tây Ban Nha... Nguyên nhân là do những trở ngại trong việc phân phối vắc xin, nhân viên y tế nghỉ lễ hoặc do tâm lý e ngại của người dân.