Giá USD ngày 9.7.2020: tăng giảm trái chiều

Ngày 9.7, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 3 đồng/USD, lên 23.221 đồng/USD. Trước đó, giá USD trên thị trường liên ngân hàng chiều 8.7 tăng 4 đồng/USD, ở mức 23.198 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại vẫn giữ USD ở mức thấp, Vietcombank mua vào với giá 23.080 đồng/USD, bán ra 23.290 đồng/USD; Eximbank mua vào 23.100 đồng/USD, bán ra 23.270 đồng/USD… Giá USD tự do giảm 10 đồng, xuống còn 23.155 đồng/USD ở chiều mua vào và bán ra 23.185 đồng/USD. So với cuối tháng 3, giá USD tự do hiện giảm hơn 800 đồng/USD, tương đương 3,4%. Lãi suất bình quân liên ngân hàng của USD tăng 0,01 – 0,04% ở tất cả các kỳ hạn, qua đêm ở mức 0,19%/năm, 1 tuần 0,25%/năm, 2 tuần 0,38%/năm, 1 tháng 0,58%/năm.