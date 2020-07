Giá USD ngày 8.7.2020: Trong nước giảm, quốc tế tăng

Thống kê của Công ty chứng khoán SSI đến hết ngày 3.7, tỷ giá USD mua vào của các ngân hàng thương mại và cả thị trường tự do đều đã lùi về ngang mức cuối năm 2019, chỉ có tỷ giá bán vẫn cao hơn chút ít do các bên nới rộng biên độ trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Tính chung 6 tháng đầu năm, tiền đồng giữ giá so với USD; giảm giá nhẹ so với euro, yen Nhật và tăng giá khá mạnh với mức 6,4% so với bảng Anh... Hiện tại, cung cầu ngoại tệ trong nước khá ổn định và áp lực quốc tế thấp sẽ giúp tỷ giá USD chủ yếu đi ngang.